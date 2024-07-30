Поєдинок тривав усі 12 раундів. Український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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Голос дружини привів до тями

Олександр Усик пригадав події історичного бою. Він зізнався, чи був "Циганський король" близьким до перемоги, а також розповів, в який момент йому було найважче.

"Ф'юрі не був ні за крок, ні за два, і навіть ні за десять до перемоги. Аперкот у шостому раунді? Так, прилетіло гучно, я навіть зал не чув. Але потім почав рухатись, почув від дружини: "Ти зможеш, я люблю тебе".

Дуже боляче було. Відчувалося, такий аперкотик був нормальний. Мультики ж ви всі дивитесь? Пам’ятаєте, коли прилітає якомусь мультяшному герою щось в голову і в нього пташки літають. Це справді, пташки літають. Якісь лелеки біля мене літали та покинули. Все слава Богу, відновилися. Прийшов у кут, тренер дав настанови". – сказав українець.

Також Олександр розповів, як ставиться до Ф'юрі та його постійного треш-току. Він заявив, що це гра й шоу, яке допомагає британцю заробляти гроші, а насправді Тайсон зовсім інша людина:

Ф'юрі – неймовірний суперник, він чудовий спортсмен, у нього чудовий боксерський IQ. Те, що він робить на публіці, це не його справжнє обличчя. Це всього лише гра, шоу, Таким чином він покращує свої фінансові статки. У мене до всіх моїх опонентів тільки повага. Те, як вони ставляться до мене – це їхні проблеми. Головне як я ставлюсь до них.

Нагадаємо, що попереду на боксерів очікує реванш. Він має відбутися 21 грудня у столиці Саудівської Аравії.