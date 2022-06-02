Реванш Усик – Джошуа відбудеться у Саудівській Аравії

Визначилось місце проведення реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. боксери вийдуть на ринг перед глядачами у Саудівській Аравії.

Місце є, а фінальної дати ще досі немає

Вже влітку 2022 року Олександр Усик та Ентоні Джошуа повернуться на ринг. Британець спробує взяти реванш за гірку поразку у першому поєдинку. Боксер хоче відправити у нокаут українця.

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Другий бій в історії протистояння Усик – Джошуа відбудеться у Джидді, що на заході Саудівської Аравії. Саме це місто називаються економічною столицею країни.

Поєдинок прийме арена "Jeddah Super Dome". 40 тисяч фанатів зможуть наживо прийти на трибуни та підтримати боксерів.

Також розглядався варіант із Великою Британією, де відбувся перший бій, який приймав стадіон футбольного клубу Тоттенхем у Лондон.

Реванш Усик – Джошуа: головне