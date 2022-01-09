Реванш Усик – Джошуа може не відбутися: британцю знайшли інший варіант, як повернути пояси

Авторитетне видання ESPN спробувало спрогнозувати головні події у світі боксу на 2022 рік. На думку редакції, довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа не відбудеться.

Одразу після бою британець активував своє право на реванш, який має відбутися не пізніше квітня.

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"Найкращий шанс Джошуа залишитися фінансовою зіркою у Великій Британії та за її межами – триматися подалі від Усика, який показав, що дрібніші та точні бійці можуть дуже добре перебоксувати Джошуа.

Якщо Ф'юрі впорається з Усиком, це може знову відкрити вікно для того прибуткового бою Ф'юрі – Джошуа, який розвалився у 2021 році. Це означає, що Джошуа – Усик II, ймовірно, не відбудеться”, – цитує джерело Сегодня.

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