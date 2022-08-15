Джошуа вже наляканий: Красюк порівняв Усика з кіборгом, який пройшов пекло перед реваншем

Лічені дні залишились до довгоочікуваного реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа. Промоутер Олександр Красюк ще раз розповів про фізичну форму українського боксера.

Красюк: Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх

Чемпіон світу підходить до другої зустрічі з британським суперником у відмінній формі. Його відео та фото з тренувального табору неодноразово приємно вражали прихильників Усика та лякали його майбутнього опонента.

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Олександр Красюк вкотре підтвердив, що український боксер у своїй найкращій формі підходить до реваншу. Ба більше, промоутер додав, що ніколи ще не бачив такого Олександра Усика, порівнявши його з кіборгом.

Навіть попри війну в Україні Усик зумів вдало підготуватись до другого поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Ви могли бачити Усика на його нещодавніх відео. Він виглядає як кіборг. Останні місяці він пройшов через пекло, але це його не зламало, а зробило лише сильнішим. Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх. Олександр ухвалив рішення у такий складний час вийти на бій,

– сказав Красюк.

Промоутер розповів про велику підтримку Усика серед українських військових, які порадили йому погодитись на реванш та повернутись на ринг навіть у часи воєнного стану у нашій країні.

"Він отримав велику підтримку наших військових. Усі у світі мають знати, що Україна – країна вільних, відкритих, сильних та натхненних людей. Усик через бокс доносить це до світу", – додав промоутер чемпіона світу.

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