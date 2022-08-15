Джошуа вже наляканий: Красюк порівняв Усика з кіборгом, який пройшов пекло перед реваншем
Джерело:Sky Sports
Лічені дні залишились до довгоочікуваного реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа. Промоутер Олександр Красюк ще раз розповів про фізичну форму українського боксера.
Красюк: Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх
Чемпіон світу підходить до другої зустрічі з британським суперником у відмінній формі. Його відео та фото з тренувального табору неодноразово приємно вражали прихильників Усика та лякали його майбутнього опонента.
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Олександр Красюк вкотре підтвердив, що український боксер у своїй найкращій формі підходить до реваншу. Ба більше, промоутер додав, що ніколи ще не бачив такого Олександра Усика, порівнявши його з кіборгом.
Навіть попри війну в Україні Усик зумів вдало підготуватись до другого поєдинку проти Ентоні Джошуа.
Ви могли бачити Усика на його нещодавніх відео. Він виглядає як кіборг. Останні місяці він пройшов через пекло, але це його не зламало, а зробило лише сильнішим. Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх. Олександр ухвалив рішення у такий складний час вийти на бій,
– сказав Красюк.
Промоутер розповів про велику підтримку Усика серед українських військових, які порадили йому погодитись на реванш та повернутись на ринг навіть у часи воєнного стану у нашій країні.
"Він отримав велику підтримку наших військових. Усі у світі мають знати, що Україна – країна вільних, відкритих, сильних та натхненних людей. Усик через бокс доносить це до світу", – додав промоутер чемпіона світу.Зверніть увагу! Перед реваншем сайт 24 каналу поспілкувався з Олександром Красюком. Усю цікаву розмову про бій Усик – Джошуа, повернення на ринг Дениса Берінчика та Василя Ломаченка – за посиланням.
Усик готовий вдруге перемогти Джошуа
- Боксери вже у Джидді, що у Саудівській Аравії, де 20 серпня зійдуться на ринзі у реванші.
- У порівнянні з першим боєм Усик набрав 15 кілограмів, але це зробило його ще сильнішим. Українець готувався до поєдинку під керівництвом незмінного тренера Анатолія Ломаченка. Натомість Джошуа змінив наставника після вересневої поразки 2021-го року.
- Джо Джойс порівнював Усика з Майком Тайсоном.
- Менеджер українця Егіс Клімас теж підтвердив інформацію про відмінну форму чемпіона світу.
- На кону реваншу може стояти ще один пояс – за версією The Ring, яким володів Тайсон Ф'юрі. Однак після закінчення його кар'єри він став вакантним.
- Усик купив права на трансляцію поєдинку проти британця, тому усі українці зможуть переглянути двобій.