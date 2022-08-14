Клімас: Важко сказати, що відбувається у нього в голові

Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розповів про поїздку у Дубаї, де український боксер закінчив свій тренувальний табір. Представник команди українця вражений кондиціями чемпіона світу.

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Усик набрав неймовірну форму і наче робот виконував навантаження на тренуваннях. Деякі його можливості виглядають нереальними.

Я чув, що Усик feel, very feel. Я тільки вчора повернувся з Дубая, де закінчив тренувальний табір. Усик готовий. Важко сказати, що відбувається у нього в голові, але він дуже сильний, дуже старанно тренується – пропливає 10 кілометрів, проїжджає 100 кілометрів на велосипеді, проводить під водою 4 хвилини та 40 секунд без повітря. Я гадаю, що він дуже добре готовий,

– розповів Клімас.

Менеджер українського боксера не став робити жодних прогнозів. Лише запевнив, що Усик та Джошуа добре знають одне одного, тому на уболівальників чекатиме цікавий реванш. Клімас лише сподівається, що й цього разу Олександр переможе суперника з Великої Британії.

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