Клімас: Важко сказати, що відбувається у нього в голові
Егіс Клімас, менеджер Олександра Усика, розповів про поїздку у Дубаї, де український боксер закінчив свій тренувальний табір. Представник команди українця вражений кондиціями чемпіона світу.
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Усик набрав неймовірну форму і наче робот виконував навантаження на тренуваннях. Деякі його можливості виглядають нереальними.
Я чув, що Усик feel, very feel. Я тільки вчора повернувся з Дубая, де закінчив тренувальний табір. Усик готовий. Важко сказати, що відбувається у нього в голові, але він дуже сильний, дуже старанно тренується – пропливає 10 кілометрів, проїжджає 100 кілометрів на велосипеді, проводить під водою 4 хвилини та 40 секунд без повітря. Я гадаю, що він дуже добре готовий,
– розповів Клімас.
Менеджер українського боксера не став робити жодних прогнозів. Лише запевнив, що Усик та Джошуа добре знають одне одного, тому на уболівальників чекатиме цікавий реванш. Клімас лише сподівається, що й цього разу Олександр переможе суперника з Великої Британії.
Остання підготовка до реваншу Усик – Джошуа
- Реванш відбудеться 20 серпня у Джидді, Саудівська Аравія. Напередодні бою сайт 24 каналу поспілкувався з промоутером українця Олександром Красюком.
- Українські прихильники боксу зможуть переглянути двобій у декілька способів.
- У порівнянні з першим боєм Усик додавав у вазі на 15 кілограмів.
- На кону реваншу може стояти ще один пояс – за версією The Ring, яким до закінчення кар'єри володів Тайсон Ф'юрі.