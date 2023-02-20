"Він знає, що потрібно для перемоги": голкіпер Арсенала розхвалив гру Зінченка

Перехід в Арсенал став для Олександра Зінченка кроком уперед в його футбольній кар'єрі. Українець перетворився із гравця ротацій МанСіті у лідера "канонірів".

18 лютого у грі проти Астон Вілли Олександр Зінченко забив свій дебютний гол у футболці Арсенала та загалом в АПЛ. До цього українець двічі відзначався за Манчестер Сіті, але робив це у кубкових протистояннях. Востаннє лівий захисник забивав ще у 2019 році у грі Кубка Англії проти Порт Вейла (4:1).

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Зінченко переломив хід поєдинку на користь "канонірів". Олександр зрівняв рахунок у грі проти Астон Вілли, а вже у компенсований до матчу час підопічні Мікеля Артети забили двічі та довели рахунок до 2:4.

Ремсдейл: Подивіться, яка в нього пристрасть

Після поєдинку гру українського легіонера прокоментував голкіпер Арсенала Аарон Ремсдейл. Він відзначив переможний менталітет Зінченка та його внесок у високі результати команди.

У червоній частині Лондона вже навіть називають Зінченка капітаном без пов'язки.

Він виводить команду на абсолютно новий рівень та дозволяє нам грати так, як ми того хочемо. Він опинився там та зробив це. В Алекса 4 з 5 титулів АПЛ останніх років, він знає, що потрібно для перемоги. У Зінченка була неймовірна гра, подивіться, яка в нього пристрасть. Він тут лише кілька місяців, але вже став великою частиною нашої команди,

– сказав голкіпер Арсенала.

Зінченко став шостим українцем, який забивав в АПЛ. Для дебютного голу у футболці "канонірів" Олександру знадобилось 20 матчів. До цього в активі українця вже був перший за лондонців асист.

Нагадаємо, що лівий захисник збірної України перебрався в Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт терміном до кінця червня 2026 року.

Цікаво! Вже у перший сезон в Арсеналі Зінченко може здобути свій 5-й титул чемпіона Англії. Після 24-х турів команда Артети лідирує, випереджаючи МанСіті на 2 бали. Тому права на помилку у "канонірів" більше немає.