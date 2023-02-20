18 февраля в игре против Астон Виллы Александр Зинченко забил свой дебютный гол в футболке Арсенала и в целом в АПЛ. До этого украинец дважды отмечался по Манчестеру Сити, но делал это в кубковых противостояниях. Последний раз левый защитник забивал еще в 2019 году в игре Кубка Англии против Порт Вейла (4:1).

К теме "Слишком долго Алекс уходил": тренер Арсенала оценил дебютный гол Зинченко в АПЛ

Зинченко переломил ход поединка в пользу "канониров". Александр сравнял счет в игре против Астон Виллы, а уже в компенсированное к матчу время подопечные Микеля Артеты забили дважды довели счет до 2:4.

Ремсдейл: Посмотрите, какая у него страсть

После поединка игру украинского легионера прокомментировал голкипер Арсенала Аарон Ремсдейл. Он отметил победный менталитет Зинченко и его вклад в высокие результаты команды.

В красной части Лондона уже даже называют Зинченко капитаном без повязки.

Он выводит команду на совершенно новый уровень и позволяет играть так, как мы того хотим. Он оказался там и сделал это. У Алекса 4 из 5 титулов АПЛ последних лет, он знает, что нужно для победы. У Зинченко была невероятная игра, посмотрите, какая у него страсть. Он здесь всего несколько месяцев, но уже стал большой частью нашей команды,

– сказал голкипер Арсенала.

Зинченко стал шестым украинцем, забивавшим в АПЛ. Для дебютного гола в футболке "канониров" Александру понадобилось 20 матчей. До этого в активе украинца уже был первый лондонец ассист.

Напомним, что левый защитник сборной Украины перебрался в Арсенал летом 2022 года, подписав контракт сроком до конца июня 2026 года.