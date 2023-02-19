26-річний лівий захисник зрівняв цифри на табло 2:2. На 62-й хвилині Арсенал отримав право на кутовий, але не став робити банальну передачу у штрафний Астон Вілли. "Каноніри"розіграли стандарт, Едегор віддав на Зінченка, який ударом в один дотик відправив м'яч прямісінько у нижній кут воріт "левів".

Варто побачити Зінченко відзначився дебютним голом в АПЛ: відео більярдного удару за Арсенал

Дебютний гол переписує історію українців в АПЛ

Олександр відзначився чудовим більярдним ударом. Для українця цей гол став дебютним у футболці Арсенала, для цього йому знадобилось 20 матчів, та загалом в АПЛ. До цього Зінченко двічі забивав ще під час виступів за Манчестер Сіті, але було це у кубкових іграх.

Гол українця, який загнав м'яч наче у більярдну лузу, прокоментувала дружина футболіста Влада Зінченко (Седан). Вона натякнула, що гра у більярд у вільний час допомогла Зіні на футбольному полі.

Загалом востаннє український легіонер забивав ще у сезоні-2019/2020 у третьому колі Кубка Англії у ворота Порт Вейла (4:1).

Зінченко став лише шостим українським футболістом, який відзначався в АПЛ. Тепер Олександр стоїть в одному ряді з Сергієм Ребровим (10), Андрієм Шевченком (9), Андрієм Ярмоленком (8), Андрієм Вороніним (5) та Віталієм Миколенком (1).

Саме гол Зінченка дав початок перемозі Арсенала. Вже у компенсований до поєдинку час "каноніри" забили двічі. Спершу автоголом відзначився голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес, а вже Габріел Мартінеллі поставив яскраву крапку у матчі – 2:4, перемога лондонського клубу.

Ця звитяга дозволила "канонірам" повернути собі лідерство в АПЛ. МанСіті оступилось у матчі проти Ноттінгем Фореста, зігравши внічию 1:1. Арсенал знову має перевагу над суперником із синьої частини Манчестера у 2 бали.

Артета: Занадто довго Алекс йшов до свого першого м'яча в АПЛ

Після поєдинку вольову звитягу своєї команди прокоментував головний тренер Арсенала Мікель Артета. Той відзначив дебютний гол Зінченка, але дорікнув українцю у помилці під час першого голу.

Занадто довго Алекс йшов до свого першого м'яча в АПЛ. Він постійно практикує удари, тож я радий за нього. Під час першого гола суперника він зіграв не надто вдало, коли віддав м'яч супернику, але впорався з ситуацією і показав себе дуже добре,

– сказав Артета про гру Зінченка.

Нагадаємо, що Зінченко перейшов в Арсенал у середині липня 2022 року, підписавши довготривалий контракт до кінця червня 2026 року.