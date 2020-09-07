Скандальна ситуація сталася 6 серпня в США між двома добре відомими українськими спортсменами. 34-річний боксер Іван Редкач розповів про те, що він зустрівся в церкві з українським чемпіоном Василем Ломаченко.

Якщо вірити Редкачу, Ломаченко грубо відреагував на привітання співвітчизника. Справа в тому, що Іван часто критикує Василя за його поведінку в соцмережах і виступає його опонентом. Про це Іван розповів у інстаграмі.

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Ломаченко зустрівся з Редкачем

Як розповів 34-річний уродженець Шостки на своїй сторінці в Instagram, він привітав Васю, а той його грубо, з матюками, відштовхнув двома руками. При цьому Редкач прийшов до церкви з дружиною і сином.

Іван розкритикував чемпіона світу в легкій вазі за його поведінку, зробивши акцент на тому, що Ломаченко позиціонує себе як глибоко віруючу людину, і підсумував: "Гріш ціна твоїй вірі, Вася".

Наразі реакція самого Василя на дану подію невідома.

Додамо, що це не перший скандал Редкача і Ломаченка. Раніше Іван прокоментував тренування Лопеса, який готується до бою проти Ломаченка. Він вважає, що ще декілька таких відео і українець відмовиться від поєдинку.

Що відомо про Івана Редкача