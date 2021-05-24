Будь мужиком, – Редкач кинув виклик земляку Берінчику на бій-реванш у США

Одіозний український боксер Іван Редкач продовжує псувати відносини з іншими земляками. Цього разу його "жертвою" став Денис Берінчик.

Редкач хоче дати реванш Берінчику

Іван Редкач відреагував на виклик Дениса Берінчика провести бій на голих кулаках. 35-річний боксер запропонував земляку прилетіти у США, де живе Редкач, та провести спільний поєдинок.

Оце так Бий бомжів і тих, кому під 40 років, – перепалка українських боксерів Редкача та Берінчика

Денис, привіт. У тебе є менеджер або промоутер, нехай вони пришлють моєму менеджеру контракт, я дам тобі реванш. Я переміг тебе в аматорах, в З-му раунді зупинили бій. Я сподіваюся, що ваша команда прийме мою угоду. Я відповідаю за слова, а ви відповідаєте?,

– написав Редкач.

Іван заявив, що не збирається їхати у Бровари, щоб побитись із Денисом. Саме там Берінчик проводив останні двобої. І він навіть готовий спуститись в 61,2 кілограма, щоб дати прикурити Денису ще раз.

"А ти, будь добрий, відповідай за свої слова. Не будь пустодзвоном, будь мужиком, досить бомжів бити в Броварах. Приїжджай в США, влаштуємо хороший бій. Якщо ти не готовий приїхати, тоді в проєкт "Останній герой", – зазначив Іван.

Редкач вже дуже давно тролить українських боксерів. До цього Іван неодноразово ображав Олександра Усика та Василя Ломаченка. Тепер руки дійшли до Берінчика.