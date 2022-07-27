Він мав право піти з Дніпра-1, – Ребров про призначення Йовічевіча наставником Шахтаря

Український фахівець, який очолює Аль-Айн, Сергій Ребров поділився думками щодо переходу Ігоря Йовічевіча з Дніпра-1 в Шахтар. Він підтримав хорватського фахівця.

Ребров: Дніпро-1 теж не завжди поводився дуже коректно

Наставник еміратського клубу наголосив, Йовічевіч мав право покинути Дніпро-1. Натомість він звинуватив колишній клуб хорвата.

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"Я дуже добре знаю Ігоря. Вважаю його дуже кваліфікованим тренером. Тренерський вік недовгий. Він розумів це, радився із сім’єю.

Як це все відбувалося – мені особливо не цікаво. Це якісний тренер, він має право обирати, де йому працювати. У зв’язку з правилами УЄФА він не був пов’язаний, він мав право піти з Дніпра-1. Не треба Дніпру-1 розповідати про якісь людські якості. Дніпро-1 теж не завжди поводився дуже коректно. Я бачив викиди, як усе відбувалося щодня", – сказав Ребров.

За словами досвідченого тренера, для Йовічевіча перехід в Шахтар – це крок в перед.

Він – іноземець. Він має право обирати місце роботи. Я чудово його знаю, він хотів попрацювати з командою, яка має шанси грати у ЛЧ. Це крок уперед для нього. Як я ставився до нього добре, так і ставлюся зараз,

– додав наставник Аль-Айну.

Перехід Йовічевіча в Шахтар