Ребров: Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно
Наставник эмиратского клуба подчеркнул, что Йовичевич имел право покинуть Днепр-1. Вместо этого он обвинил бывший клуб хорвата.
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"Я очень хорошо знаю Игоря. Считаю его очень квалифицированным тренером. Тренерский возраст недолг. Он понимал это, советовался с семьей.
Как все это происходило – мне особенно не интересно. Это качественный тренер, он имеет право выбирать, где ему работать. В связи с правилами УЕФА он не был связан, он имел право уйти из Днепра-1. Не надо Днепру-1 рассказывать о каких-то человеческих качествах. Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно. Я видел выбросы, как все происходило каждый день", – сказал Ребров.
По словам опытного тренера, для Йовичевича переход в Шахтер – это шаг вперед.
Он – иностранец. Он имеет право выбирать место работы. Я прекрасно его знаю, он хотел поработать с командой, у которой есть шансы играть в ЛЧ. Это шаг вперед для него. Как я относился к нему хорошо, так и отношусь сейчас,
– добавил наставник Аль-Айна.
Переход Йовичевича в Шахтер
- Шахтер 14 июля официально объявил о назначении Йовичевича на должность главного тренера. Его контракт с "горняками" рассчитан на 2 года.
- Хотя отмечалось, что Днепр-1 активировал опцию пролонгации соглашения специалиста еще на год, прописанную в контракте, однако он все же покинул команду.
- Днепр-1 выступил с официальным заявлением по поводу перехода хорватского специалиста в Шахтер. Клуб обвинил Йовичевича в измене и неуважении.
- Почетный президент Днепра-1 Юрий Береза эмоционально оценил переход Йовичевича в Шахтер. Он пообещал руководству "горняков" адскую встречу.
- Недавно директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал критику в адрес нового главного тренера команды. Он подчеркнул, что переход Йовичевича не предполагает никаких нарушений. Также он заверил, что не будет прибегать к Днепру-1.