Ребров: Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно

Наставник эмиратского клуба подчеркнул, что Йовичевич имел право покинуть Днепр-1. Вместо этого он обвинил бывший клуб хорвата.

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"Я очень хорошо знаю Игоря. Считаю его очень квалифицированным тренером. Тренерский возраст недолг. Он понимал это, советовался с семьей.

Как все это происходило – мне особенно не интересно. Это качественный тренер, он имеет право выбирать, где ему работать. В связи с правилами УЕФА он не был связан, он имел право уйти из Днепра-1. Не надо Днепру-1 рассказывать о каких-то человеческих качествах. Днепр-1 тоже не всегда вел себя очень корректно. Я видел выбросы, как все происходило каждый день", – сказал Ребров.

По словам опытного тренера, для Йовичевича переход в Шахтер – это шаг вперед.

Он – иностранец. Он имеет право выбирать место работы. Я прекрасно его знаю, он хотел поработать с командой, у которой есть шансы играть в ЛЧ. Это шаг вперед для него. Как я относился к нему хорошо, так и отношусь сейчас,

– добавил наставник Аль-Айна.

Переход Йовичевича в Шахтер