Ярмоленко: Якщо ти віддаєш всі сили в футболі, то результат потім приходить

Капітан національної команди розповів про свій приїзд в розташування збірної перед матчами проти Шотландії та Вірменії у Лізі націй.

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У липні Ярмоленко став гравцем Аль-Айна, який очолює Сергій Ребров. Він прокоментував свої виступи в ОАЕ.

Звичайно, не легко, тому що дуже жарко. Потрібен час, щоб звикнути. Але нічого страшного, там всі умови для футболу є – гарні поля, непоганий футбол. Я задоволений своїм рішенням. А за європейською погодою, звісно, скучив, тому можна зараз погуляти, подихати свіжим повітрям. В ОАЕ дуже жарко, приходиться тренуватися при температурі +40, іноді навіть більше буває,

– сказав Андрій.

Футболіст зазначив, що в Європі дихається легше, "особливо коли знаходишся ближче до України".

Зверніть увагу! Збірна України проведе 3 гри у Лізі націй у вересні: два матчі з Шотландією (21 та 27 вересня) та поєдинок з Вірменією, 24 вересня. Лідер "синьо-жовтих" поділився думками щодо майбутніх поєдинків.

"Як завжди, дивлюсь на це з позитивом, тому що я знаю наших гравців, знаю наш потенціал і знаю, в який футбол ми можемо грати. Ми нікого не боїмося, всіх поважаємо та знаємо, за кого ми граємо. Тому за результат я, як завжди, не можу нічого казати, але я можу пообіцяти нашим вболівальникам, всім українцям, що ми віддамо всі сили та зробимо так, щоб нашим вболівальникам було за нас не соромно. Результат вже побачимо, який буде, але я знаю, що якщо ти віддаєш всі сили в футболі, то результат потім приходить", – зазначив Ярмоленко.

Минула гра з Шотландією – це вже історія. Зараз інший турнір. Готуємося як і до всіх ігор – з настроєм. Коли вже всі зберемось, коли всі хлопці під’їдуть, то розберемо суперника, головний тренер скаже нам, за рахунок чого ми зможемо перемогти, як нам потрібно грати. Підготовка триває, радий бачити всіх хлопців, скучив за всіма,

– наголосив капітан збірної України.

"Ми вдячні нашим захисникам"

На жаль, у вересневих матчах Ліги націй троє важливих ключових гравців – Шапаренко, Бущан, Зінченко. Усі вони нещодавно травмувалися.

"Звісно, ці хлопці багато означають для збірної, але травми – це така річ, від якої в футболі ніхто не застрахований. Ми всі бажаємо хлопцям найшвидшого одужання, ми всі на них чекаємо. Але зараз нам доведеться грати без них. Це буде шанс для інших гравців показати тренерському штабу, що вони також готові. Звісно, нам буде їх не вистачати, але це футбол і нам потрібно готуватися і думати, як грати без них", – заявив футболіст.

Ярмоленко прокоментував успіх наших захисників на Харківщині.

"Звісно, ти слідкуєш за новинами, чи є позитивні моменти. Але ти розумієш, якою ціною ці позитивні новини нам даються. Ти розумієш, що багато наших військових гине. З одного боку ти радієш, що ми повертаємо свої села, свої міста, а з іншого – багато військових загинуло. Тому дуже двояке відчуття. Я можу сказати від всіх хлопців та персоналу збірної, що ми вдячні нашим захисникам. Якби не вони, то нічого б не було – ні футболу, нічого. Ми вдячні за те, що вони роблять для нас, для наших сімей, за захист", – наголосив лідер "синьо-жовтих".

Ми не повинні казати, що нам важко, бо кому дійсно важко – то нашим воїнам, але я не бачив, щоб вони казали, як їм важко чи як вони втомилися. Ми також не маємо права це робити. Ми повинні віддати всі сили за нашу країну та дати людям хоч якусь радість, щоб вони хоч на 90 хвилин відволіклись від всього цього і змогли просто порадіти успіхам національної збірної з футболу,

– додав Ярмоленко.

Підготовка збірної до важливих матчів