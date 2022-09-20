Ярмоленко имеет потенциал

Об этом 24 каналу рассказал бывший игрок сборной Украины, главный тренер клуба Аль-Айн Сергей Ребров. Он отметил, что Ярмоленко очень старается и хорошо работает на тренировках.

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Его пробег больше, чем у любого футболиста здесь. Но в любом случае климат очень мешает, особенно в первые месяцы,

– объяснил Ребров.

По словам тренера, коммуникация по трансферу украинского футболиста проходила очень просто.

"У меня спросили: "Тебе нравится, тебе нужен футболист Ярмоленко?". Я сказал: "Конечно". Вот и вся коммуникация", – вспомнил он.

Ребров заверил, что хоть на позицию вингера были еще какие-то кандидаты, но первым среди них для него был Ярмоленко, ведь тренер хорошо знает его возможности и способности, несмотря на то, что в последние годы у него не было большой игровой практики.

Я знаю его потенциал. Уверен, что он проявит себя. Он адаптируется, и дальше будет только лучше,

– констатировал Ребров.

Да, Ярмоленко уже определенным образом проявил себя. За три тура в его достижениях – 2 ассиста и гол. Впрочем, как говорит тренер, это важно, но самое важное – очки. А Аль-Айн в чемпионате потерял пять очков.

Почему клуб Реброва потерял очки

Тренер объяснил, что такое бывает, особенно в арабских странах. Ведь первые туры приходится играть в бешеной жаре, а это непросто для любого футболиста.

Кроме того, Ребров отметил, что любая команда подвержена спадам и подъемам. Тем более, после того как Аль-Айн стал чемпионом, безграничная мотивация игроков к победе могла и уменьшиться.

"Анализируем, работаем и будем выходить как-то из этой ситуации", – подытожил Ребров.

Полный стрим с Сергеем Ребровым: смотрите видео

Ярмоленко в Аль-Айне