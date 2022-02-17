Реал звільнить Анчелотті, якщо клуб не пройде ПСЖ у Лізі чемпіонів

Головного тренера Реала Карло Анчелотті незабаром можуть звільнити з мадридського клубу. Керівництво "вершкових" готове розірвати контракт із тренером, якщо команда не пройде ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Боси Королівськ. Також керівництво клубу залишилося незадоволеним грою захисника Дані Карвахаля, який не зміг впоратися зі своїм опонентом Кіліаном Мбаппе.

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Реал намагався домінувати над ПСЖ протягом усього матчу, але водночас не зміг завдати жодного удару по воротах. Керівники мадридців також вважають, що відсутність у складі Реала суперзірки рівня Мбаппе мала велике значення у цьому поєдинку.

Хто замінить фахівця

Замінити італійського фахівця може наставник ПСЖ Маурісіо Почеттіно, кандидатуру якого підтримує президент королівського клубу Флорентіно Перес.

Юрген Клопп – ще одна велика мета президента Реала, але він усвідомлює, що німець не залишить Ліверпуль до закінчення його контракту, тому всі зусилля будуть зосереджені на залученні Почеттіно.

Чинний контракт Анчелотті з "вершковими" розрахований до літа 2024-го.