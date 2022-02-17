Боси Королівськ. Також керівництво клубу залишилося незадоволеним грою захисника Дані Карвахаля, який не зміг впоратися зі своїм опонентом Кіліаном Мбаппе.

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Реал намагався домінувати над ПСЖ протягом усього матчу, але водночас не зміг завдати жодного удару по воротах. Керівники мадридців також вважають, що відсутність у складі Реала суперзірки рівня Мбаппе мала велике значення у цьому поєдинку.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпонів Реал на виїзді поступився ПСЖ (0:1), матч-відповідь запланований на 9 березня.

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