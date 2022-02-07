Головна претензія до Анчелотті – відсутність ротації у складі. Керівництво хоче, щоб італієць давав більше ігрової практики іншим футболістам.
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Насамперед це стосується нашого Андрія Луніна. Українець щільно сидить за спиною у Тібо Куртуа і виходить на поле лише в екстреному випадку. У поточному сезоні Лунін лише двічі з'явився на полі у матчах Кубка Іспанії. Хоча Лунін отримав невисоку оцінку за перемогу у Кубку Іспанії.
Відставка є нелогічною
- Щоправда, Реал упевнено лідирує у чемпіонаті Іспанії, вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, де зустрінеться з ПСЖ. Навряд чи керівництво Реала наважиться на звільнення Анчелотті, якщо клуб продовжить показувати високі результати.
- 62-річний Льов із 2006-го по 2021 рік тренував збірну Німеччини, вигравши з нею у 2014 році чемпіонат світу.
- У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Реал набрав 53 очки в 23 матчах і займає в турнірній таблиці перше місце, випереджаючи другою Севілью, що йде другою, на шість очок.