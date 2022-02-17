Также руководство клуба осталось недовольно игрой защитника Дани Карвахаля, который не смог справиться со своим оппонентом Килианом Мбаппе.

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Реал пытался доминировать над ПСЖ на протяжении всего матча, но в то же время не смог нанести ни одного удара по воротам. Руководители мадридцев также считают, что отсутствие в составе Реала суперзвезды уровня Мбаппе имело большое значение в этом поединке.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпонов Реал на выезде уступил ПСЖ (0:1), ответный матч запланирован на 9 марта.

Кто заменит специалиста