Чи зможе Довбик зіграти з Реалом: в Іспанії розповіли деталі щодо пошкодження українця

У суботу, 10 лютого, відбудеться центральний матч 24-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридський Реал на своєму полі прийматиме каталонську Жирону.

Наразі колективи посідають перші дві сходинки в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Вершкові" випереджають майбутнього суперника на 2 залікові пункти.

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Хороші новини для прихильників Довбика

Одним із головних питань супербитви залишається участь у ній 26-річного форварда Жирони Артема Довбика. Він пропустив попередній матч своєї команди проти Реала Сосьєдад (0:0) через м'язовий дискомфорт.

Ходило чимало чуток щодо пошкодження гравця збірної України. Терміни відновлення називалися від пари днів до декількох місяців.

Повідомляється, що все ж таки справдився найкращий прогноз – Артем Довбик уникнув серйозної травми. Останні тести показали, що розриву меніска немає (чого боялися найбільше). При цьому український бомбардир перестав відчувати дискомфорт, тож із великою ймовірністю зможе вийти в надважливому матчі проти Реала навіть у стартовому складі.

. Артем Довбик наразі є найкращим бомбардиром Ла Ліги. Він зіграв 21 матч у чемпіонаті Іспанії, у яких забив 14 голів та віддав 6 асистів.