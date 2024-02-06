На даный момент коллективы занимают первые две строчки в турнирной таблице чемпионата Испании. “Сливочные” опережают будущего соперника на 2 зачетных пункта.
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Хорошие новости для поклонников Довбика
Одним из главных вопросов супербитвы остается участие в ней 26-летнего форварда Жироны Артема Довбика. Он пропустил предыдущий матч своей команды против Реала Сосьедад (0:0) из-за мышечного дискомфорта.
Ходило немало слухов относительно повреждения игрока сборной Украины. Сроки восстановления назывались от пары дней до нескольких месяцев.
Сообщается, что все же оправдался самый лучший прогноз – Артем Довбик избежал серьезной травмы. Последние тесты показали, что разрыва мениска нет (чего боялись больше всего). При этом украинский бомбардир перестал чувствовать дискомфорт, поэтому с большой вероятностью сможет выйти в сверхважном матче против Реала даже в стартовом составе.