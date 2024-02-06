Іспанець майже все своє життя був пов'язаний з Реалом. Про причини смерті наразі нічого не відомо.

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Досягнення у футболі

Мігель Анхель виступав за "вершкових" протягом 18 сезонів. Він грав за мадридців з 1968 по 1986 рік і здобув із командою 16 трофеїв:

Кубок УЄФА – 2

Чемпіонат Іспанії – 8

Кубок Іспанії – 5

Кубок ліги.

У сезоні-1975/1976 Мігель Анхель став володарем Трофея Замори – нагорода, яка присуджується голкіперу з найменшим показником пропущених м'ячів в середньому за гру.

Протягом кар'єри Мігель Анхель зіграв 18 матчів за збірну Іспанії. Брав участь у двох мундіалях – ЧС-1978 і ЧС-1982.

Після закінчення ігрової кар'єри залишився у структурі мадридського Реала. Мігель Анхель виконував різні обов’язки – делегата першої команди, тренера воротарів, а також був директором спортивного клубу.

Цікаво. Всього за мадридців Мігель Анзхель провів 346 поєдинків. За цим показником він посідає третє місце в історії клубу серед усіх воротарів. Більше матчів зіграли тільки Ікер Касільяс (725) та Франсіско Буйо (454).