Цими вихідними в Іспанії пройдуть матчі 24 туру місцевого чемпіонату Ла Ліги. Безумовно, центральна зустріч відбудеться у Мадриді, де Реал прийме сенсаційну Жирону, пише 24 канал.

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Турнірне положення команд

Команда Мічела доволі несподівано тримається в групі лідерів та навіть веде боротьбу за чемпіонство. Каталонці йдуть другими, маючи шестиочковий відрив від Барселони. Відстань до першого місця складає два бали.

На ньому як раз і йде Реал, який видав круту серію в Ла Лізі. До минулого підопічні Анчелотті здобули шість поспіль перемог в чемпіонаті, але від сьомої їх відділили буквально кілька хвилин. Тиждень тому Атлетіко вирвав нічию у дербі (1:1).

Лунін доводить свій рівень

Звітна гра особливо очікується в Україні, адже у ній можуть зіграти аж троє українців. У складі Реала останнім часом стабільно виходить Андрій Лунін, який наразі виграє конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

Українець зіграв у п'яти з останніх шести матчів "бланкос". Загалом же цього сезону Андрій записав у свій актив шість кліншитів у 14-ти іграх. Засмутити партнера по збірній спробує дует лідерів Жирони Довбик – Циганков.

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Чи зіграє Артем Довбик

Віктор нещодавна відновився від травми та вже встиг відзначитиь голом у ворота Севільї. Загалом же вихованець Динамо має сім результативних дій цього сезону – 4 голи та 3 асисти.

А ось участь Артема Довбика поки під питанням. Екснападник Дніпра-1 пропустив минулий тур через травму меніска, але поступово вже повертається до тренувань.

Українець є дуже важливим гравцем для Жирони в цьому сезоні. На рахунку Артема аж 14 голів та сім асистів, це дозволяє йому лідирувати в гонці бомбардирів Ла Ліги.

Довідка. Матч Реал – Жирона відбудеться 10 січня (субота) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок – о 19:30 за київським часом.

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Букмекери у звітній грі віддають явну перевагу Реалу. На тріумф мадридців виставлений коефіцієнт 1,51, тоді як Жирона – аж 6,60. Нічия ж оцінюється у 5,20.

При цьому експерти абсолютно не сумніваються у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,47, тоді як на ТМ – аж 2,79. Вірогідність кліншиту від Андрія Луніна складає 2,76.

Якщо ви вірите в голи українців з Жирони, то на точний удар Довбика можна поставити за 2,50, а Циганкова – за 5,00. Головними ж фаворитами на забитий гол є гравці Реала Вінісіус Жуніор (2,20) та Джуд Беллінгем (2,30).

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Історія матчів

Реал та Жирона відіграли лише дев'ять очних зустрічей в історії. П'ять перемог здобули мадридці, три – каталонці. Ще одна гра завершилась внічию.

Минулого сезону Жирона взяла чотири очки у матчах проти "бланкос" (1:1, 4:2), а ось першу очну гру цього сезону з тріском провалила – 0:3. Точними ударами відзначались Хоселу, Чуамені та Беллінгем.

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