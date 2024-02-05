В центральному матчі 23 туру Ла Ліги мадридський Реал зустрічався із сусідами по місту Атлетіко. Перемога дозволила б команді Карло Анчелотті закріпитися на першій сходинці, пише 24 канал.
До теми Реал втратив перемогу у дербі з Атлетіко в кінці гри: як Лунін знову запалив – відеоогляд матчу
"Бланкос" вийшли вперед у першому таймі завдяки Браїму Діасу. Господарі вели гру до перемоги, хоча Атлетіко притис суперника та міг кілька разів зрівняти рахунок.
Одним з найкращих гравців матчу став воротар Реала Андрій Лунін. Українець здійснив чотири сейви після небезпечних моментів від Морати, Вітселя та Грізманна.
Відео нарізка найкращих сейвів Луніна у матчі проти Атлетіко:
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Популярний ресурс Whoscored оцінив гру Луніна у 7,2 бали. Вище мали лише Браїм Діас, Тоні Кроос та Антуан Грізманн. Втім, на жаль, втримати ворота сухими Андрію не вдалось.
У компенсований час захист Реала дав Маркосу Льоренте впритул головою розстріляти Луніна та вирвати нічию для Атлетіко. Підопічні Анчелотті залишаються першими у турнірній таблиці, маючи два бали переваги над Жироною.