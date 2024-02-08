Наразі Жирона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Артем Довбик при цьому є найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

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Довбик – гравець січня в команді

За вогняні виступи за новий колектив українського форварда фанати двічі визнавали гравцем місяця в Жироні – у листопаді та грудні. Також в останній місяць 2023 року він став найкращим серед усіх гравців чемпіонату.

За підсумками січня Артем Довбик знову не залишився без індивідуального визнання. Український нападник утретє поспіль визнаний найкращим гравцем місяця в команді, переможця традиційно обирали вболівальники.



Довбика визнано найкращим гравцем місяця в Жироні / Фото з соцмереж ФК Жирона

Зазначимо, що в січні Артем Довбик зіграв за Жирону 6 матчів у всіх турнірах. Він забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Наразі українець відновлюється від пошкодження, через яке пропустив гру проти Реала Сосьєдад, і сподівається взяти участь у центральному матчі наступного туру з мадридським Реалом, який випереджає каталонців на 2 залікові пункти. Матч відбудеться на "Сантьяго Бернабеу" 10 лютого о 19:30.

Довідка. Артем Довбик уже тренується в основній групі Жирони. Всього в сезоні-2023/2024 він провів 24 матчі, в яких забив 14 м'ячів та зробив 8 асистів.