Циганков розповів, що каталонський клуб цікавиться двома півзахисниками з України – Миколою Шапаренком з Динамо та Олександром Піхальонком з Дніпра-1. За його словами, керівництво клубу розпитувало у нього за цих футболістів.

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Ким цікавиться Жирона

"Керівництво Жирони питало у мене за Піхальонка та Шапаренка. Але в них інші ситуації.

У мене була ситуація, що в мене залишалося пів року контракту з Динамо і я хотів, щоб клуб заробив гроші на мені. Я хотів їхати в Європу, де міг грати на найвищому рівні та вчитися в інших", – розповів Циганков.

До речі. У наступному матчі Жирона зіграє з Реалом. Він відбудеться 10 лютого.

Чому Жирона буде без тренера та двох гравців у матчі з Реалом