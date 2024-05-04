Лунін на вершині: мадридський Реал офіційно став чемпіоном Іспанії 2023-2024

Команда Карло Анчелотті лише раз програла у Ла Лізі та майже не мала конкурентів у боротьбі за золото. Разом із Реалом чемпіонство виграв українець Андрій Лунін.

В чемпіонаті Іспанії відіграли половину матчів 34 туру Ла Ліги. Головний фаворит турніру мадридський Реал розгромив вдома Кадіс (3:0), що дозволило йому опинитися за крок від оформлення чемпіонства, пише 24 Канал.

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Королі на вершині

Втім чекати наступного тижня для забезпечення першого місця команді Анчелотті не доведеться. Головний переслідувач мадридців Барселона поступилась Жироні (2:4) та пропустила команду Довбика і Циганкова на друге місце.

За чотири тури до фінішу відрив "бланкос" від найближчого переслідувача становить аж 13 очок. Таким чином, мадридський Реал вже офіційно став чемпіоном Іспанії 2023-2024.

Для столичного клубу це вже 36-ті золоті медалі Ла Ліги в історії, що є рекордом турніру. Найближчий переслідувач Барселона вигравала чемпіонат Іспанії 27 разів.

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Лунін знову чемпіон

Важливу роль у цьому успіху Реала відіграв український воротар Андрій Лунін, який вже вдруге в кар'єрі став чемпіоном Ла Ліги. Цього сезону українець був основним кіпером мадридців. Голкіпер відіграв 20 матчів у чемпіонаті, половину з них (10) насухо.

Цього сезону Лунін ще і виграв Суперкубок Іспанії, а також має можливість стати переможцем Ліги чемпіонів. Реал вже вийшов у півфінал турніру, де у першому матчі проти Баварії зіграв у результативну нічию на виїзді (2:2).