Є інформація, що Андрій Лунін сумнівається щодо продовження контракту з Реалом. Голкіпер не хоче сидіти в тіні Куртуа.
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Манчестер Юнайтед готовий підписати Луніна
Англійський клуб не задоволений грою Андре Онана і шукають на його заміну кращого голкіпера.
Манчестер Юнайтед хоче перехопити Луніна до його можливого продовження контракту з Реалом і вже зробив пропозицію щодо підписання українця.
"Вершкові" не готові просто так відпускати українця, тому розглядають варіант із продажем тільки в тому разі, якщо Лунін не підпише нового контракту. Реал оцінює голкіпера в 35 мільйонів євро.
Важливо, що у разі підписання нової угоди з Реалом зарплата Луніна виросте, щоб відображати його статус основного воротаря за відсутності Тібо Куртуа.