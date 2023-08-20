Аби часом не образити росіян: Реал Сосьєдад спробував виправдати співпрацю з московським Динамо

Іспанський колектив не зрікаєтсья своїх дій. "Королівський" клуб готовий бути на правильній стороні тільки на словах.

Реал Сосьєдад спробував виправдати трансфер російського футболіста. Клуб не вважає, що спонсорує війну проти України.

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Вдають, що ні в чому не винні

Іспанський колектив приклав свою руку до тероризму, який коїть Росія на території нашої держави. Діло в тому, що "королівський" клуб оформив трансфер гравця збірної Росії Арсена Захаряна. Реал Сосьєдад придбав півзахисника у московського Динамо за 13 мільйонів євро плюс бонуси. Значна частина суми, звичайно ж, піде на війну проти України.

Свідомі журналісти все ж знайшли нагоду поставити запитання керівництву іспанського колективу стосовно спонсорування російської агресії завдяки трансферу. Проте боси Реал Сосьєдаду побоялися чесно відповісти на ситуацію, озвучивши фразу, котру можна розбирати, хто як собі забажає. Діло в тому, що голови "королівського" клубу надіються лише на пусті слова та вважають, що ті перекриють їхні брудні дії.

Реал Сосьєдад, Ла Ліга і її клуби вже висловилися проти війни та на підтримку України,

– відповів директор з комунікацій іспанського клубу Луїс Арконада Ламсфу на запитання про спонсорство війни проти нашої держави.

Російські трансфери після початку повномасштабної війни

Арсен Захарян був на радарі ще декількох європейських клубів. Зокрема, росіянином зацікавився римський Лаціо, а Страсбур, за який виступає українець Едуард Соболь, взагалі намагався придбати Захаряна, а згодом перепродати його у Челсі.

Були й реалізовані абсурди. Саудівський Аль-Хілаль придбав у санкт-петербурзького Зеніта бразильця Малкома за 60 мільйонів євро. Можна тільки уявити, яка сума піде на війну проти України.

Та от існують адекватні клуби із чіткою позицією. До прикладу, італійський Сассуоло відмовився продавати свого футболіста московському Спартаку, навіть не дивлячись на те, що колективу потрібні були гроші.