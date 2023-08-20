Дженоа представила Руслана Маліновського італійським вболівальникам. Ті влаштували українцю справжній перфоманс.

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Ейфорія від Маліновського

Італійський колектив ефектно презентував свіже придбання у лиці Руслана Маліновського, який на правах оренди перебрався до "грифонів" із Марселя (з правом викупу за 10 мільйонів євро). Півзахисник мав шанс дебютувати за Дженоа уже в матчі першого туру Серії А проти Фоірентини, в якому "червоно-сині" розгромно поступилися "фіалкам" із рахунком 1:4. Та от боси Дженоа все ж вирішили не спішити коней, тому Руслан активну участь в поєдинку не взяв, але все ж потішив вболівальників своєю появою на полі.

Маліновський з'явився на газоні у перерві зустрічі, оскільки Дженоа представила пошановувачам генуезького клубу українця. Фанати кинулися скандувати прізвище досвідченого футболіста, а також зустріли його гучними оваціями, продемонструвавши усю любов до Руслана. Після такого Маліновський зобов'язаний стати лідером "грифонів" та добитись із ними успіху в італійській першості.

Відео презентації Руслана Маліновського:

До речі. Наступний шанс для дебюту випаде в українця уже 27-го серпня, оскільки тоді "грифони" зійдуться у битві із столичним Лаціо в рамках 2-го туру Серії А.