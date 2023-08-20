Реал Сосьедад попытался оправдать трансфер российского футболиста. Клуб не считает, что спонсирует войну против Украины.
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Притворяются, что ни в чем не виноваты
Испанский коллектив приложил свою руку к терроризму, который совершает Россия на территории нашего государства. Дело в том, что "королевский" клуб оформил трансфер игрока сборной России Арсена Захаряна. Реал Сосьедад приобрел полузащитника у московского Динамо за 13 миллионов евро плюс бонусы. Значительная часть суммы, конечно, пойдет на войну против Украины.
Сознательные журналисты все же нашли возможность задать вопрос руководству испанского коллектива о спонсировании российской агрессии благодаря трансферу. Однако боссы Реал Сосьедад побоялись честно ответить на ситуацию, озвучив фразу, которую можно разбирать, кто пожелает. Дело в том, что главы "королевского" клуба надеются только на пустые слова и считают, что те перекроют их грязные действия.
Реал Сосьедад, Ла Лига и ее клубы уже высказались против войны и в поддержку Украины,
– ответил директор по коммуникациям испанского клуба Луис Арконада Ламсфу на вопрос о спонсорстве войны против нашего государства.
Российские трансферы после начала полномасштабной войны
- Арсений Захарян был на радаре еще нескольких европейских клубов. В частности, россиянином заинтересовался римский Лацио, а Страсбур, за который выступает украинец Эдуард Соболь, вообще пытался приобрести Захаряна, а затем перепродать его в Челси.
- Были и реализованы абсурды. Саудовский Аль-Хилаль приобрел у санкт-петербургского Зенита бразильца Малкома за 60 миллионов евро. Можно только вообразить, какая сумма пойдет на войну против Украины.
- Но вот есть адекватные клубы с четкой позицией. К примеру, итальянский Сассуоло в отказался продавать своего футболиста московскому Спартаку, даже не смотря на то, что коллективу нужны были деньги.