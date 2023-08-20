Реал Сосьедад попытался оправдать трансфер российского футболиста. Клуб не считает, что спонсирует войну против Украины.

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Притворяются, что ни в чем не виноваты

Испанский коллектив приложил свою руку к терроризму, который совершает Россия на территории нашего государства. Дело в том, что "королевский" клуб оформил трансфер игрока сборной России Арсена Захаряна. Реал Сосьедад приобрел полузащитника у московского Динамо за 13 миллионов евро плюс бонусы. Значительная часть суммы, конечно, пойдет на войну против Украины.

Сознательные журналисты все же нашли возможность задать вопрос руководству испанского коллектива о спонсировании российской агрессии благодаря трансферу. Однако боссы Реал Сосьедад побоялись честно ответить на ситуацию, озвучив фразу, которую можно разбирать, кто пожелает. Дело в том, что главы "королевского" клуба надеются только на пустые слова и считают, что те перекроют их грязные действия.

Реал Сосьедад, Ла Лига и ее клубы уже высказались против войны и в поддержку Украины,

– ответил директор по коммуникациям испанского клуба Луис Арконада Ламсфу на вопрос о спонсорстве войны против нашего государства.

Кстати говоря. Львовские Карпаты уже успели жестко отреагировать на абсурдные действия со стороны Реал Сосьедад, точно описав к чему приводит равнодушие мира.

Российские трансферы после начала полномасштабной войны