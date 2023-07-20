Рожеріо залишається грати в Італії. Його контракт із Сассуоло розрахований до кінця сезону-2023/2024. Футбольний агент бразильця Вінісіус Пратес назвав справжню причину провалу трансферу, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Переїзду не буде

Виявилось, що Сассуоло не буде продавати свого лівого захисника у Росію через війну в Україні. Італійський клуб вирішив, що репутація клубу важливіша, аніж виручені від продажу гроші. Очікувалось, що італійці б заробили на трансфері лівого захисника близько 8 мільйонів євро.

Агент футболіста та сам бразилець розчаровані таким рішенням італійців. Адже угода вже була готова, а Рожеріо вже мав виїжджати у країну-агресора.

Однак сама репутація Рожеріо вже дещо підкошена. Адже дати "добро" на свій переїзд у теперішніх реаліях зможе далеко не кожен легіонер, який думає про думку уболівальників.

Нагадаємо, що свого часу головним тренером Сассуоло був колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Хто такий Рожеріо, який погодився поїхати заробляти гроші у країну-окупанта