Зірковий захисник Реала згадав про війну в Україні напередодні матчу проти Шахтаря в ЛЧ

Перед поєдинком 3-го групового раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться 5 жовтня, тренер Карло Анчелотті та захисник Реала Дані Карвахаль поспілкувались зі ЗМІ. Футболіст очікує складного матчу проти Шахтаря.

Карвахаль: Дуже шкода, що вони опинилися в такій ситуації

Відповів правий захисник іспанського гранда про виступи Шахтаря на фоні війни в Україні. Дані Карвахаль зізнався, що він приємно враженим тим, як "гірники" грають у Лізі чемпіонів, попри жахливі події, які щодня відбуваються у їх країні.

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Лідер Реала засмучений, що українці страждають від війни проти Росії. Карвахаль відзначив, що матчі Шахтаря на деякий час відволікають українців від воєнних дій та повертають до звичного довоєнного життя.

Дуже шкода, що вони опинилися в такій ситуації, при тому, що відбувається у їхній країні. Приємно бачити, як Шахтар змагається з чотирма очками наразі. Можливо, це трохи допомагає їхнім уболівальникам уникнути реальності,

– сказав Карвахаль.

Нагадаємо, що Реал багато допомагає Україні. Мадридський клуб виділив понад мільйон євро на потреби українців, які постраждали від війни. Нещодавно "вершкові" зробили приємний сюрприз українським дітям. "Королівський клуб" зробив їм зустріч із президентом команди Флорентіно Пересом, голкіпером збірної України Андрієм Луніним, тренерським штабом та Роберто Карлосом на базі Реала.

Матч Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за Києвом.