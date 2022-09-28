Іспанський гранд із Україною

Представники мадридського клубу на чолі з президентом Флорентіно Пересом провели засідання під час якого затвердити план заходів на 2022 – 2023 роки, а також підготували звітність за минулий сезон. Під час нього підіймалось питання допомоги для України.

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Реал, який запустив благодійну ініціативу "Все для України", підбив підсумки допомоги нашій країні. "Королівський клуб", за який виступає голкіпер Андрій Лунін, пожертвував за цей час понад один мільйон євро.

Ці кошти пішли на продукти харчування, медичні засоби, ковдри, ліжка та інші гуманітарні потреби українців, які стали жертвами російської агресії.

Відзначимо, що багато топових футбольних грандів Європи висловили свою підтримку українському народу від 24 лютого. Клуби давали прихисток молодим українським футболістам, допомагали біженцям, створювали на своїх аренах благодійні центри для українців та допомагати фінансово.