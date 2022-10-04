Діти змогли подивитись за тренувальним процесом "Королівського клубу" та зустрілись із президентом Реала Флорентіно Пересом, українським голкіпером "вершкових" Андрієм Луніним, тренерським штабом та Робертом Карлосом.

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Приємний сюрприз від Реала

Вишенькою на торті від Реала стала можливість відвідати матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.



Лунін зустрівся із українськими дітьми у Мадриді / Фото мадридського клубу

Діти отримали квитки, взяли автографи та зробили світлини на пам'ять на фоні здобутих кубків мадридського клубу.



Діти з України відвідали базу Реала / Фото мадридського клубу

До слова. Матч Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня на "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, що раніше Реал, який запустив благодійну ініціативу "Все для України", підбив підсумки допомоги нашій країні. "Королівський клуб" зробив пожертву у розмірі понад один мільйон євро. Ці кошти пішли на продукти харчування, ліки, ковдри, ліжка та інші гуманітарні потреби українців, які стали жертвами російської агресії.