Реал дотиснув Лейпциг у Лізі чемпіонів: безвиграшна серів німці продовжується – відеоогляд

Мадридський Реал 14 вересня приймав Лейпциг у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. "Королівський клуб" здобув впевнену перемогу.

Реал – Лейпциг 2:0

Голи: Вальверде, 80, Асенсіо, 90+1

Перший небезпечний момент створили гості, але Куртуа впевнено зіграв у рамці воріт. Реал відповів супернику ударом Родріго у ближній кут. Теж повз ворота, пише 24 канал.

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Німецький клуб класно вибігав у контратаки та створював навіть більше серйозних моментів. Якби не бельгійський голкіпер, то рахунок ще у першому таймі був би відкритий. Куртуа впорався з ударом від Вернера. Натомість Модріч розкішно прибрав опікуна та завдав потужного удару – поруч зі стійкою.

На перерву команди пішли за нульового рахунку – 0:0.

Усі голи залишили на другий тайм

На 61-й хвилині Реал заробив право на небезпечний штрафний поблизу майданчика німецького клубу. Родріго взявся виконувати стандарт. Однак пробив вкрай невдало, м'яч полетів значно вище воріт.

У середині другої 45-хвилинки на полі з'явився Асенсіо, який у попередньому матчі влаштував істерику на лаві запасних "вершкових". Марко жбурнув тренувальну маніжку та копнув пляшку через те, що Карло Анчелотті не випустив його поле.

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Вже через декілька хвилин Асенсіо змарнував реальну нагоду забити.

На 80-й хвилині Вінісіус класно на ривку обіграв опікуна, прострілив вздовж штрафного Лейпцига. На передачу відгукнувся Вальверде, який красиво обвів голкіпер суперника. Нарешті Реал відкрив рахунок у зустрічі 1:0.

На першій компенсованій до матчу хвилині "Королівський клуб" подвоїв перевагу на табло. Менді заробив штрафний на куті штрафного майданчика "биків". Кроос не став виконувати передачу верхом, а віддав під удар Асенсіо. Марко на межі штрафного розкішно в один дотик пробив під стійку. Без шансів для голкіпера – 2:0.

Реал здобув другу перемогу поспіль у груповому раунді Ліги чемпіонів – 2:0. Лейпциг продовжує йти без набраних очок.

Мадридський клуб одноосібно очолив групу "F" – 6 балів. "Вершкові" випереджають Шахтар, який йде другим, на два пункти.

Лейпциг із нулем є поки аутсайдером групи.

Реал – Лейпцигом: відеоогляд матчу