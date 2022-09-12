Показав своє невдоволення

Команда Карло Анчелотті йде без втрат – 15 очок у 5 матчах іспанської першості. Реал перехопив у Барселони лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги, пише 24 канал.

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Однак до такого результату майже ніяк не долучився зірковий вінгер "вершкових" Марко Асенсіо. Він втратив довіру головного тренера "Королівського клубу". Тому у новому сезоні в Ла Лізі відіграв лише 7 хвилин, які він отримав у матчі проти Сельти (1:4).

Загалом у новому сезоні провів лише 2 поєдинки, у яких відіграв мізерних 17 хвилин.

Матч проти Мальорки Асенсіо вже традиційно розпочав із лави запасних Реала. До 71-ї хвилини Анчелотті використав усі заміни, але так і не випустив 26-річного правого вінгера, який теж із іншими розминався біля меж поля.

На таке рішення наставника іспанець відреагував дуже емоційно. Асенсіо кинув на тренувальну маніжку, копнув пляшку, яка була під його ногами, та з ображеним обличчям сів на лаву запасних.

Емоцій Асенсіо: дивіться відео

Цікаво, що Мальорка – колишній клуб Асенсіо, за який він виступав до переходу у Реал. Хоча навіть після трансферу у Мадрид повернувся у Мальорку, але на правах оренди. З 2016-го року виступав за "вершкових" без мандрувань в інші команди.

Не виключено, що незабаром Марко покине Реал, з яким у нього контракт до кінця червня 2023 року.

Цікаво. Загалом провів за мадридський клуб вже 237 матчів, у яких відзначився 49 голами та 24 асистами. Здобув із Реалом 15 титулів.