Реал готовий відпустити Луніна в Аякс за однієї умови
11 січня 2022 , 10:57Читать новость на русском
Джерело:DefensaCentral
Аякс таки може отримати Андрія Луніна. Мадридський клуб може відпустити українського голкіпера в оренду.
Умова для зацікавлених клубів
"Королівський клуб" може піти на зустріч Аяксу, який шукає заміну для Андре Онана. Голкіпер чемпіона Нідерландів підписав попередню угоду з італійським Інтером, куди перейде влітку 2022 року.
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Реал відпустить Андрія Луніна до Амстердама, якщо Аякс гарантуватиме українцю постійну ігрову практику. Мова йде про оренду на один або два сезони.
Таку умову поставили "вершкові" для усіх клубів, які зацікавились воротарем збірної України.
Нагадаємо, що Аякс також цікавиться голкіпером Бенфіки Одіссеасом Влаходімосом.
Кар'єра Луніна у Реалі
- 22-річний страж воріт виступає за Реал із 2018 року.
- З моменту переходу провів лише два поєдинки у Кубку Іспанії проти Алькояно. Таке дежавю було в українця.
- Перший матч був провальним для клубу та Луніна – поразка, а от у другій зустрічі Андрій допоміг "вершковим" пробитись далі у турнірі (1:3).
- Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив гру українського голкіпера.