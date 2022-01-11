Умова для зацікавлених клубів

"Королівський клуб" може піти на зустріч Аяксу, який шукає заміну для Андре Онана. Голкіпер чемпіона Нідерландів підписав попередню угоду з італійським Інтером, куди перейде влітку 2022 року.

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Реал відпустить Андрія Луніна до Амстердама, якщо Аякс гарантуватиме українцю постійну ігрову практику. Мова йде про оренду на один або два сезони.

Таку умову поставили "вершкові" для усіх клубів, які зацікавились воротарем збірної України.

Нагадаємо, що Аякс також цікавиться голкіпером Бенфіки Одіссеасом Влаходімосом.

Кар'єра Луніна у Реалі