Новий претендент на Луніна

22-річний воротар збірної України провів свій перший матч за Реал у сезоні-2021/2022. Отримав похвалу від головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті. Але відсутність ігрової практики змушує говорити Луніна про перехід у новий клуб.

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До ряду іспанських команд, які цікавились Андрієм, доєднався нідерландський Аякс. Клуб із Амстердама шукає заміну своєму голкіперу Андре Онану, який влітку перейде в італійський Інтер.

У Луніна є чинна угода з Реалом, яка розрахована ще до кінця червня 2024 року. Тому оформити повноцінний трансфер буде вкрай складно. Нідерландці не виключають оренди українця на один або два сезони.

Нідерландський клуб цікавиться не лише українцем. У сферу їх інтересів потрапив страж воріт Бенфіки Одіссеас Влаходімоса.

Аякс після 18-ти турів йде другим у чемпіонаті країни, маючи у своєму активі 42 очки.

Підопічні Еріка тен Гага поступаються лідеру ПСВ лише одним пунктом.

Дебют Луніна цьому сезоні