Анчелотті вказав на помилки Луніна

Андрію Луніну не вдалося зберегти свої ворота сухими, хоч Реал і переміг з рахунком 1:3. Анчелотті сподобалася гра українця на лінії воріт. Водночас "Папа Карло" звернув увагу на помилки воротаря.

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Лунін дуже добре зіграв на лінії, упевнено. Були деякі помилки під час гри ногами, але мені подобається воротар, який залишається на лінії. Гру ногами можемо покращити,

– сказав Анчелотті.

Наставник Реала погодився, що Лунін може прогресувати, якщо гратиме більше. Він зазначив, що може проводити ротацію голкіперів не тільки в кубкових матчах, але й чемпіонаті Іспанії.

Основним воротарем Реала є бельгієць Тібо Куртуа.

"Звичайно, він може стати кращим, якщо гратиме. Це абсолютно нормально. Я не говорив, що у Кубку Іспанії гратиме лише Лунін, як і не казав, що Куртуа зіграє у всіх матчах Ла Ліги", – резюмував Анчелотті.

До уваги. Статистичний портал SofaScore оцінив дії Луніна у 6,9 бала. Це третя найгірша оцінка серед гравців Реала. Гірше тільки у Маріано Діаса (6,5), Давіда Алаби (6,6) і Начо (6,6).