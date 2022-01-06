Важливий матч для Луніна

Для Луніна цей матч був важливий з огляду на те, що це була гра 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Саме в матчі проти Алькояно воротар дебютував в офіційному матчі за "вершкових" минулого сезону на цій же стадії турніру. І тоді матч закінчився поразкою для Реала.

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В цьому матчі в українця було чимало роботи. Господарі поля завдали декілька прицільних ударів, тож лише за перший тайм Лунін як мінімум тричі врятував свою команду від пропущеного голу.

Натомість Реал забив зусиллям Мілітао, який відзначився ударом головою після подачі з кутового.

Та все ж свій гол Лунін таки пропустив. Хоча і був близьким до того, щоб як слід дістатися до м'яча. Він зачепив його кінчиками пальців, але той таки влетів у верхній дальній кут воріт після удару Дані Вега. Хоча тут варто відзначити те, що нападник під час атаки зумів обіграти у штрафному одразу двох суперників і тоді пробити з-під них.

Однак цього разу все для Реала закінчилося добре. За десять хвилин мадридська команда знову була попереду – Асенсіо забив після рикошету від суперника. А через дві хвилини стався ще один курйозний автогол – голкіпер в боротьбі з Іско ногами проштовхнув м'яч у власні ворота.

Реал виходить в 1/8 фіналу Кубка Іспанії. А Лунін зіграв ще один матч за Реал – Лише другий у своїй кар'єрі.

Відеоогляд матчу Алькояно – Реал