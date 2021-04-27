Реал – Челсі: де дивитися матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 27 квітня, Реал та Челсі визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів сезону 2020/21. В Україні цю зустріч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Реал – Челсі відбудеться в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До слова Хто стане першим фіналістом: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Реал – Челсі

Реал – Челсі: де дивитися

По телебаченню матч Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.

Поєдинку на каналі "Футбол 1" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.

Онлайн матч Реал – Челсі можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Реал – Челсі можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.