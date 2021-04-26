Поєдинок Реал – Челсі відбудеться в Мадриді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
До слова Хто стане першим фіналістом: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Реал – Челсі
Реал – Челсі: де дивитися
По телебаченню матч Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.
Поєдинку на каналі "Футбол 1" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.
Онлайн матч Реал – Челсі можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Також матч Реал – Челсі можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.