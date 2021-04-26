Поединок Реал – Челси состоится в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Реал – Челси: где смотреть
По телевидению матч Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.
Поединку на канале "Футбол 1" будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости обсудят этот матч.
Онлайн матч Реал – Челси можно посмотреть на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации.
Также матч Реал – Челси можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.