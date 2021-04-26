Реал – Челсі: прогноз

Тиждень тому обидва клуби опинилися в епіцентрі скандалу, коли стали одними з 12 засновників Європейської Суперліги. Проєкт не прожив і двох діб, але встиг влаштувати добрий струс світовому футболу. УЄФА був готовий боротися з "футбольними сепаратистами" найсуворішими методами, аж до виключення їх як з єврокубків, так і в національних чемпіонатів.

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На щастя, поганий сценарій не стався, а тому Реал Мадрид і Челсі можуть продовжувати боротьбу за право підняти над головою найпрестижніший клубний трофей, тим більше, що перед цим вони пройшли довгий і непростий шлях. У плей-оф "вершкові" в 1/8 фіналу двічі обіграли італійську Аталанту (1:0, 3:1), а потім у чвертьфіналі виявилися сильнішими за англійський Ліверпуль (3:1, 0:0).

Команда Томаса Тухеля на своєму шляху до півфіналу пройшла іспанський Атлетіко (1:0, 2:0) і португальський Порту (2:0, 0:1). При цьому на груповому раунді Челсі і Реал посіли у своїх квартетах перші місця, але якщо "пенсіонери" оформили вихід у плей-оф досить впевнено, то підопічні Зінедіна Зідана до останнього туру мали шанси залишитися взагалі без єврокубкової весни. Однак після двох поразок від донецького Шахтаря (2:3, 0:2) вони вчасно взялися за голову.

Реал – Челсі: прогноз Favbet

Обидві команди проводять складний сезон і підходять до гри не в найкращій формі. У матчі шанси на перемогу майже рівні. Втім, Реал, на думку експертів, лідирує з невеличким відривом. Букмекери вважають, що перевага на боці Реала, звитягу якого оцінюють коефіцієнтом 2,32.

Водночас на виїзну перемогу Челсі букмекери пропонують коефіцієнт 3,50. Більше шансів, що основний час матчу закінчиться нічиєю – коефіцієнт 3,35.

Також букмекери визначили фаворита на прохід у фінал. Шанси підопічних Зінедіна Зідана оцінені коефіцієнтом 1,80. Водночас коефіцієнт 2,11 на те, що до півфіналу пройде лондонський Челсі.

Найбільше шансів відзначитися голом у цій зустрічі має Карім Бензема. Гол форварда у ворота Челсі оцінений коефіцієнтом 2,30. Натомість на результативний удар Жуніора Вінісіуса у ворота "вершкових" пропонують коефіцієнт 3,40.

Поєдинок Реал – Челсі відбудеться 27 квітня. Початок гри о 22:00.