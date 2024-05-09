Реал – Баварія 2:1

Гол: Хоселу, 88, 90+2 – Девіс, 68

У середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Реал – Баварія. Перший поєдинок суперників завершився внічию 2:2, а тому команди мали рівні шанси вийти у фінал, пише 24 Канал.

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Суперництво воротарів Реалу та Баварії

Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті місце у воротах на вирішальний матч довірив Андрію Луніну. Іменитий Тібо Куртуа опинився на лаві запасних.

На 11-й хвилині матчу господарі поля створили перший стовідсотковий момент. Вінісіус Жуніор отримав пас у штрафному майданчику, але пробив у стійку воріт. На добиванні першим був Родріго, проте Ноєр впорався з цим ударом та відвів небезпеку.

Втім, команда Тухеля не відсиджувалася в обороні. На 28-й хвилині Гаррі Кейн вирішив пробити з середньої дистанції. Український голкіпер "вершкових" кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

Наприкінці першого тайму Вінісіус втратив ще одну нагоду відзначитися. Бразилець пробив з меж штрафного майданчика, але Ноєр знову продемонстрував свою майстерність.

Другу половину зустрічі команди продовжили грати на зустрічних курсах. Вінісіус, Родріго та Кроос загрожували воротам Ноєра. Натомість Гаррі Кейн за кожної зручної нагоди перевіряв реакцію Луніна. Здавалося, ніби голкіпери обох команд визначали найкращого у протистоянні.

Однак на 68-й хвилині зустрічі Лунін не зміг врятувати "вершкових" після удару Альфонсо Девіса. Канадський вінгер, який на 27-й хвилині замінив Гнабрі, обіграв Рюдігера та відправив м'яч у кут воріт. Лунін був безсилий врятувати команду.

Відео голу Девіса

Хоселу рятує Анчелотті

Через три хвилини Девіс зрикошетив м'яч у власні ворота. Після перегляду ВАР арбітр скасував гол, зафіксувавши фол Начо.

Реал відігрався, коли йшли останні хвилини основного часу. Хоселу, який тільки з'явився на полі, скористався помилкою Ноєра та вдало зіграв на добиванні.

Відео першого голу Хоселу

А у компенсований час джокер Анчелотті оформив дубль та приніс перемогу "королівському клубу".

Відео другого голу Хоселу

Реал став другим фіналістом Ліги чемпіонів. 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні команда Луніна та Боруссія визначать переможця найпрестижнішого єврокубка.

Відеоогляд матчу Реал – Баварія