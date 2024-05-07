ПСЖ – Боруссія Д 0:1

Гол: Гуммельс, 50

У першому матчі перемогу здобула дортмундська Боруссія (1:0) завдяки результативному удару Нікласа Фюллькруга. Втім, зірковий склад "парижан" не збирався без боротьби віддавати путівку до фіналу, пише 24 Канал.

Читайте також Лунін чи Куртуа: тренер Реала оголосив ім'я воротаря, який зіграє у півфіналі ЛЧ проти Баварії

"Залізобетонний" захист Боруссії нейтралізував Мбаппе і Ко

Господарі поля з перших хвилин розпочали штурм воріт Боруссії. На вістрі атак ПСЖ опинялися Мбаппе, Дембеле та Гонсалу Рамос.

"Джмелі" відповіли гострими контратаками. На 19-й хвилині зустрічі Юліан Ріерсон зобов'язаний був забивати, але м'яч після його удару зрадницьки пролетів поруч зі стійкою.

Ще один стовідсотковий момент Боруссія втратила за 10 хвилин до завершення першого тайму. Карім Адеємі вибіг на побачення з голкіпером "парижан". Втім, Доннарумма виручив свою команду.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, який влаштовував підопічних Едіна Терзіча.

В дебюті другої 45-хвилинки підопічні Луїса Енріке повинні були відкривати рахунок. Мбаппе зробив навіс у штрафний майданчик, м'яч опинився у Заїра-Емері, який в один дотик пробив у стійку воріт.

Футбольне правило спрацювало через три хвилини. Брандт зробив подачу з кутового на Гуммельса, який ударом головою пробив повз розгубленого Доннарумми.

Відео голу Гуммельса

Дортмунд збільшив свою перевагу за підсумком двох матчів. Натомість "парижанам" потрібно було відігравати вже два м'ячі.

На 61-й хвилині гравець ПСЖ Нуну Мендеш вдруге перевірив на міць стійку Боруссії. Господарі поля піймали кураж. Моменти один за одним почали виникати поблизу воріт Кобеля.

Останні хвилини матчу пройшли в атаках ПСЖ. М'яч ще вдвічі потрапляв у каркас воріт Боруссії. Однак фатальне невезіння продовжувало супроводжувати команду Луїса Енріке.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Боруссії. Німецька команда стала першим фіналістом Ліги чемпіонів, а ПСЖ залишає турнір.