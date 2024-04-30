Баварія – Реал 2:2

Гол Сане, 53, Кейн, 57 (пенальті) – Вінісіус, 23, 84 (пенальті)

У вівторок, 30 квітня, на "Альянц Арені" у Мюнхені відбувся перший півфінал між Баварією та Реалом. У стартовому складі "вершкових" вийшов українець Андрій Лунін, пише 24 Канал.

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Трилер у Мюнхені

Команда Томаса Тухеля дуже активно розпочала поєдинок та окупувала половину поля мадридців. Вже на першій хвилині матчу Луніну довелося рятувати ворота "Галактікос" після удару Сане.

Черговий сейв українець виконав після удару Гаррі Кейна, який пробив по центру воріт. Здавалося, що захисні редути "королівського клубу" не втримають натиск "пивоварів".

Однак на 24-й хвилині Реал провів класичну контратаку за участю Тоні Крооса, який розрізним пасом вивів на побачення з голкіпером Вінісіса Жуніонра. Бразилець не став нічого вигадувати і першим дотиком пробив повз Ноєра.

Відео голу Вінісіуса

До свистка на перерву рахунок на табло "Альянц Арени" не змінився. Однак попереду був другий тайм.

В дебюті другої 45-хвилинки гравці Баварії перевернули все з ніг на голову. Спочатку Сане без спротиву захисників Реала здійснив індивідуальний прохід та пробив у ближній кут воріт. Лунін не зміг врятувати свою команду.

Відео голу Сане

А вже через чотири хвилини "баварці" повели в рахунку. Лукас Васкес порушив правила у штрафному майданчику і арбітр вказав на позначку. Гаррі Кейн свою нагоду не змарнував, змусивши Луніна вдруге діставати м'яч з воріт.

Відео голу Кейна

Піймавши гру Баварія за підтримки фанатів продовжувала розривати захист "Галактікос". Натомість підопічні Анчелотті ніяк не могли налагодити контргру.

Італійський фахівець спробував змінити хід зустрічі замінами. На полі з'явився ветеран "вершкових" Лука Модрич. Це принесло результат наприкінці зустрічі.

Кореєць Мін Дже Кім завалив у штрафному майданчику Родріго. До м'яча підійшов Вінісіус, який впевнено переграв Ноєра.

Відео другого голу Вінісіуса

Фінальний свисток зафіксував нічию – 2:2. Володар путівки до фіналу визначиться у Мадриді.

Зазначимо, що матч-відповідь Реал – Баварія на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться 8 травня.