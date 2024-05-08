Сьогодні, 8 травня, у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, у якому місцевий Реал прийматиме німецьку Баварію з Мюнхена.

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Лунін знову зіграє проти Баварії

До стартової одинадцятки, яку визначив тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті, потрапив український голкіпер Андрій Лунін. 25-річний воротар також грав і в першому матчі у Мюнхені, який завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Важливо. Схоже, Лунін виграв конкуренцію у зіркового бельгійця Тібо Куртуа, який нещодавно відновився після важкої травми і вже провів перший матч у поточному сезоні, допомігши Реалу здолати Кадіс (3:0) у Ла Лазі.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів за Реал 29 поєдинків, у яких пропустив 27 м'ячів. 12 разів український голкіпер зберіг ворота королівського клубу в недоторканності.

Матч Реал – Баварія розпочнеться о 22:00 за Києвом. Переможець протистояння зіграє у фіналі проти дортмундської Боруссії.