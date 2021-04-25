Флорентіно Перес був призначений і головою правління Суперліги. Компанія була зареєстрована в Іспанії під назвою European Superleague Company SL. І 12 клубів, які заявили про її створення, далі залишаються частиною консорціуму, навіть після заяв про вихід із Суперліги.

Оце так Власник Челсі Роман Абрамович відмовився від Суперліги після вказівок з Кремля, – ЗМІ

Тепер Перес готується подати позов в суд на УЄФА. Президент Реалу вважає, що УЄФА, забороняючи Суперлігу, порушує антимонопольне законодавство Європейського Союзу. Перес вважає, що не тільки Союз європейських футбольних асоціацій має право організовувати європейські турніри.

Саме це намагається довести в суді Перес. Він буде відстоювати думку, що УЄФА, по факту, не може бути єдиним, хто організовує турніри.

Оскільки European Superleague Company SL зареєстрована в Іспанії, перші кроки в суді будуть зроблені в цій країні.